Райс будет капитаном англичан против Бельгии

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс выступит капитаном сборной Англии в товарищеском матче против Бельгии во вторник вечером.

Во вторник вечером англичане будут лишены своего основного капитана Харри Кейна, а также Кайла Уолкера и Харри Магуайра, которые могли бы его подменить. Все трое досрочно вернулись в свои клубы с травмами.



В сложившейся ситуации главный тренер англичан решил доверить повязку 25-летнему Райсу, который не является капитаном в "Арсенале", но исполнял эту роль в своем бывшем клубе "Вест Хэме". Помимо этого, Деклан находится на пороге знакового рубежа.



"Думаю, я так сильно вырос как игрок и как личность со времени, когда впервые оказался в сборной в возрасте 19 лет".



"Наверное, я немного нервничал, когда впервые оказался в сборной Англии, но со временем я сыграл больше важных матчей, больше матчей на важных турнирах. Я наслаждался каждым моментом".



"50 матчей за сборную — это момент, когда хочется ущипнуть себя. Для меня будет огромной честью выйти на свой 50-й матч на глазах своей семьи и друзей на "Уэмбли", я слегка лишен дара речи", — цитирует Райса The Independent.