Венгер: "Коул — лучший левый защитник в истории Премьер-Лиги"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал Эшли Коула лучшим левым защитником, который когда-либо выступал в Премьер-Лиге.

Ранее днем Коул стал одной из трех легенд, которые пополнят Зал славы Премьер-Лиги в 2024 году.



Венгер, который сам был введен в Зал славы в прошлом году, был свидетелем того, как Коул вырос из юниора в одного из лучших игроков в мире. По мнению Арсена, Эшли является доказательством того, что размер в футболе — не главное.



"Я пришел в 1996 году, когда Эшли Коулу было 16 лет. До моего прихода Пэт Райс тренировал молодежную команду, и он сказал: "У него есть характер. Он боец. Обрати внимание на него".



"Одно из сильных качеств Эшли — его характер, его уверенность в себе. Он тихий парень, и он не не приходит в твой кабинет, чтобы сказать: "Почему я не играю?" Он просто верит в свои сильные качества. Он не колеблется".



"Когда он сыграл свой первый матч, ты мог сразу почувствовать, что он создан для этого уровня. Ты сразу думаешь: "Для меня будет проблемой убрать его из состава". Именно этого ты хочешь от игроков. У него это было".



"Всегда сложно выстроить иерархию, но он определенно является лучшим".



"Должен сказать, мне очень повезло, потому что я обладал отличными левыми защитниками, когда пришел. Найджел Уинтерберн был выдающимся игроком".



"Это забавно, потому что наши левые защитниками никогда не были крупными. Уинтерберн, Сильвиньо, Эшли Коул и Гаэль Клиши, который стал играть после Эшли Коула. Все они одинаковых габаритов, но все они обладают большим характером, и это говорит, что размер в обороне не так важен, особенно на флангах".



"Разницу делают мобильность, техническое оснащение, понимание игры. И характер, потому что все они — маленькие, но жесткие игроки".



"Я всегда говорил, что он один из немногих игроков, которые после своего ухода продолжили развиваться, и это говорит о выдающемся интеллекте и выдающейся стабильности".



"Посмотрите, чего он добился на клубном уровне, на количество проведенных им матчей — более 100 за сборную Англии. Это говорит о выдающейся стабильности. Это всегда является признаком большого игрока".



"Сегодня он является тренером. Я особо не ожидал этого от него, но от других людей я слышал, что он очень хороший тренер, и это характеризует его. Он не так много говорит, но когда он что-нибудь делает, то старается быть как можно лучше, и это видно", — цитирует Венгера официальный веб-сайт Премьер-Лиги.