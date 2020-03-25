Венгер: "Коул — лучший левый защитник в истории Премьер-Лиги"

Эшли Коул и Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал Эшли Коула лучшим левым защитником, который когда-либо выступал в Премьер-Лиге.

Ранее днем Коул стал одной из трех легенд, которые пополнят Зал славы Премьер-Лиги в 2024 году.

Венгер, который сам был введен в Зал славы в прошлом году, был свидетелем того, как Коул вырос из юниора в одного из лучших игроков в мире. По мнению Арсена, Эшли является доказательством того, что размер в футболе — не главное.

"Я пришел в 1996 году, когда Эшли Коулу было 16 лет. До моего прихода Пэт Райс тренировал молодежную команду, и он сказал: "У него есть характер. Он боец. Обрати внимание на него".

"Одно из сильных качеств Эшли — его характер, его уверенность в себе. Он тихий парень, и он не не приходит в твой кабинет, чтобы сказать: "Почему я не играю?" Он просто верит в свои сильные качества. Он не колеблется".

"Когда он сыграл свой первый матч, ты мог сразу почувствовать, что он создан для этого уровня. Ты сразу думаешь: "Для меня будет проблемой убрать его из состава". Именно этого ты хочешь от игроков. У него это было".

"Всегда сложно выстроить иерархию, но он определенно является лучшим".

"Должен сказать, мне очень повезло, потому что я обладал отличными левыми защитниками, когда пришел. Найджел Уинтерберн был выдающимся игроком".

"Это забавно, потому что наши левые защитниками никогда не были крупными. Уинтерберн, Сильвиньо, Эшли Коул и Гаэль Клиши, который стал играть после Эшли Коула. Все они одинаковых габаритов, но все они обладают большим характером, и это говорит, что размер в обороне не так важен, особенно на флангах".

"Разницу делают мобильность, техническое оснащение, понимание игры. И характер, потому что все они — маленькие, но жесткие игроки".

"Я всегда говорил, что он один из немногих игроков, которые после своего ухода продолжили развиваться, и это говорит о выдающемся интеллекте и выдающейся стабильности".

"Посмотрите, чего он добился на клубном уровне, на количество проведенных им матчей — более 100 за сборную Англии. Это говорит о выдающейся стабильности. Это всегда является признаком большого игрока".

"Сегодня он является тренером. Я особо не ожидал этого от него, но от других людей я слышал, что он очень хороший тренер, и это характеризует его. Он не так много говорит, но когда он что-нибудь делает, то старается быть как можно лучше, и это видно", — цитирует Венгера официальный веб-сайт Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Венгер, Коул, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2024 18:00

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