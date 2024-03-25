Англичане сыграют против Бельгии в футболках без имен

Второй тайм товарищеского матча против сборной Бельгии во вторник англичане сыграют без имен на футболках.

Смена игровых футболок в перерыве предстоящего матча на "Уэмбли" является частью кампании по повышению осведомленности насчет деменции.



Эта акция будет проведена при поддержке Общества Альцгеймера и FA — впервые с товарищеского матча против Швейцарии в марте 2022.



После матча "безымянные" футболки сборной Англии будут выставлены на аукцион, а все собранные средства пойдут на поддержку исследований по ранней диагностике болезни, сообщает The Independent.