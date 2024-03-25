Англичане сыграют против Бельгии в футболках без имен

Сборная Англии Второй тайм товарищеского матча против сборной Бельгии во вторник англичане сыграют без имен на футболках.

Смена игровых футболок в перерыве предстоящего матча на "Уэмбли" является частью кампании по повышению осведомленности насчет деменции.

Эта акция будет проведена при поддержке Общества Альцгеймера и FA — впервые с товарищеского матча против Швейцарии в марте 2022.

После матча "безымянные" футболки сборной Англии будут выставлены на аукцион, а все собранные средства пойдут на поддержку исследований по ранней диагностике болезни, сообщает The Independent.


Метки сборная Англии, сборная Бельгии

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2024 17:00

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  1. lavrov-ynwa 25.03.2024 17:02 # lavrov-ynwa
    Надо хохлам такую форму. Вот они реально ноунеймы, непонятно откуда взявшиеся. Несуществующая, безликая нация, способная только на попрошайничество, жесткость и провокацииПользователь получил предупреждение

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