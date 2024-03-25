Джонстон рискует пропустить остаток сезона

"Кристал Пэлас" опасается, что голкипер Сэм Джонстон уже не сыграет в этом сезоне.

В воскресенье FA объявила, что Джонстон и защитники Харри Магуайр с Кайлом Уолкером досрочно покинули расположение сборной Англии и вернулись в свои клубы на лечение.



По информации Evening Standard, речь идет о травме локтя, которую Джонстон получил на тренировке национальной команды.



Сегодня Джонстон посетит профильного специалиста, однако у медицинского штаба "Пэлас" есть опасения, что этот сезон может быть завершен для 31-летнего голкипера.



Травма Джонстона становится большим ударом по новому главному тренеру "Пэлас" Оливеру Гласнеру, а также ставит под вопрос поездку Сэма на Евро-2024 грядущим летом.



Будучи дублером первого номера англичан Джордана Пикфорда, Джонстон виделся одним из тех, кому гарантировано участие в турнире в Германии.