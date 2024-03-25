"Тоттенхэм" готов совершить второй рейд на "Дженоа"

Атакующий полузащитник "Дженоа" Альберт Гудмундссон находится на радаре у "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" только в январе приобрел у "Дженоа" защитника Раду Дрэгушина за 26.7 млн. фунтов, а также позволил итальянскому клубу арендовать Джеда Спенса.



Как сообщает Football.London, теперь "Тоттенхэм" готов использовать налаженные связи, чтобы заполучить 26-летнего Гудмундссона, который оценивается в 21.5-26 млн. фунтов.



Способный сыграть по всему фронту атаки Гудмундссон забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи в 29 матчах за "Дженоа" в этом сезоне.



Ранее на этой неделе Гудмундссон также отметился хет-триком за сборную Исландии против Израиля.



Добавим, интересы Гудмундссона представляет агентство GG11, еще одним клиентом которого является голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио.