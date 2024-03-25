"Вест Хэм" надеется купить Тоуни

"Вест Хэм" надеется приобрести нападающего "Брентфорда" и сборной Англии Айвена Тоуни грядущим летом.

После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, что не оставляет "Брентфорду" иного выбора, кроме как продать своего бомбардира.



Прежде Тоуни сватали в "Арсенал" и "Челси", однако Айвен не входит в число приоритетных целей "канониров", а для "синих" такой трансфер был бы затруднителен из-за правил финансового фейр-плей.



Как сообщает Football Insider, этой ситуацией надеется воспользоваться "Вест Хэм", перехватив Тоуни. "Молотобойцы" хотят продемонстрировать амбиции с помощью приглашения 28-летнего англичанина.



"Вест Хэм" остро нуждается в усилении нападения, потому что Мичейлу Антонио на этой неделе исполняется уже 34, будущее Данни Ингса находится под вопросом, а юный Дивин Мубама может быть отправлен в аренду за практикой.



Добавим, Тоуни забил четыре гола в 10 матчах этого сезона, вернувшись к выступлениям за "Брентфорд" в январе после восьми матчей дисквалификации.