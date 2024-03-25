"Бавария" контактирует с Де Дзерби

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби является одним из наиболее предпочтительных вариантов "Баварии", если мюнхенцам не удастся заполучить Хаби Алонсо из "Байера".

В конце этого сезона "Бавария" прощается с Томасом Тухелем, фаворитом на замену которому остается Алонсо.



Одновременно "Бавария" прорабатывает запасные варианты, и спортивный директор немецкого гранда Макс Эберль является большим поклонником Де Дзерби, утверждает Sky Sport Germany.



Де Дзерби, который также находится в шорт-листах "Ливерпуля" и "Барселоны", не только осведомлен об интересе из Мюнхена, но и уже находится в контакте с "Баварией". Впрочем, каких-либо решений пока не принято.



Добавим, Де Дзерби тренирует "Брайтон" с сентября 2022, когда он был назначен на место ушедшего в "Челси" Грэма Поттера. Прямо сейчас "чайки" занимают восьмое место в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы не смогли преодолеть 1/8 финала, уступив "Роме" по сумме двух матчей со счетом 4:1.