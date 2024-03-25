Саутгейт назвал Гордона "серьезным претендентом" на поездку на Евро-2024

Энтони Гордон Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон является серьезным претендентом на место в заявке сборной Англии на Евро-2024.

Забив девять голов и отдав пять результативных передач за "Ньюкасл" в этом сезоне Премьер-Лиги, 23-летний Гордон заслужил вызов в сборную Англии на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.

Гордон вышел в стартовом составе англичан против Бразилии и был одним из лучших игроков в составе своей команды, дважды угрожая чужим воротам. Саутгейт чувствует, что Энтони своим шансом воспользовался и с высокой вероятностью поедет в Германию грядущим летом.

"Хорошая вещь в том, что он сделал то, на что, как мы думали, он способен. Он показал то, что делает в своем клубе. Он — серьезный претендент, и нам нужно понимать, какие варианты у нас есть, если мы потеряем кого-либо из игроков, потому что никто не знает, как сложится этот сезон", — цитирует Саутгейта Daily Mail.


Метки Гордон, Евро-2024, Ньюкасл, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2024 11:00

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  1. gary47 25.03.2024 11:12 # gary47
    На фоне бразильского нападения выглядел игроком глубокого запаса. Пока не впечатлил.

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