Саутгейт назвал Гордона "серьезным претендентом" на поездку на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон является серьезным претендентом на место в заявке сборной Англии на Евро-2024.

Забив девять голов и отдав пять результативных передач за "Ньюкасл" в этом сезоне Премьер-Лиги, 23-летний Гордон заслужил вызов в сборную Англии на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.



Гордон вышел в стартовом составе англичан против Бразилии и был одним из лучших игроков в составе своей команды, дважды угрожая чужим воротам. Саутгейт чувствует, что Энтони своим шансом воспользовался и с высокой вероятностью поедет в Германию грядущим летом.



"Хорошая вещь в том, что он сделал то, на что, как мы думали, он способен. Он показал то, что делает в своем клубе. Он — серьезный претендент, и нам нужно понимать, какие варианты у нас есть, если мы потеряем кого-либо из игроков, потому что никто не знает, как сложится этот сезон", — цитирует Саутгейта Daily Mail.