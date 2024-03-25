Торрес: "Алонсо — один из лучших тренеров в мире"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Фернандо Торрес похвалил главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.

Несмотря на противоречивые слухи в предыдущие недели, Алонсо остается кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего тренерский мостик "Ливерпуля" в конце сезона.



В свое время Торрес отыграл вместе с Алонсо два сезона за "Ливерпуль". Кроме того, пара вместе выигрывала ЧМ-2010, Евро-2008 и Евро-2012 со сборной Испании.



Торрес уверен, что Алонсо ждет успешная тренерская карьера вне зависимости от того, возглавит Хаби "Ливерпуль" летом или нет.



"Думаю, его дела идут замечательно, он был великолепным игроком и уже является великолепным тренером. Он действительно славный парень, у нас с ним дружба, и я надеюсь на все наилучшее для него".



"Мы видели, что он делал действительно хорошие вещи в академии "Сосьедада", а теперь вы можете видеть, что он стал одним из лучших тренеров в мире".



"Он проводит великолепный сезон, не проиграв ни матча, и его ждет светлое будущее", — цитирует Торреса Liverpool Echo.