Тоуни сыграет против сборной Бельгии

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни получит шанс сыграть против Бельгии и заслужить место в заявке сборной Англии на Евро-2024.

Матч против Бельгии на "Уэмбли" во вторник вечером станет последним перед тем, как главный тренер англичан Гарет Саутгейт огласит заявку на Евро-2024.



Отсутствие Харри Кейна, который уже вернулся в "Баварию" с травмой лодыжки, дает Саутгейт возможность посмотреть в деле Олли Уоткинса и Тоуни, и если первый своим шансом не воспользовался, неудачно отыграв против Бразилии в минувшую субботу, то у Айвена еще все впереди.



"Он знает, насколько большая это будет возможность для него. Он этого факта не спрячешься. Это будет его первый выход в старте, и это нужно держать в уме".



"Пейзаж в сборной Англии таков, что здесь у тебя не бывает сотен шансов. Думаю, каждый игрок осознает, в каком мире мы живем".



"Однако он уверенный в себе парень, он приехал сюда после серии хороших матчей за свой клуб. Он будет на поле во вторник, бесспорно", — цитирует Саутгейта The Independent.