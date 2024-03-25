Антони назвал игрока МЮ, который ему "больше чем друг"

Антони и Диогу Далот Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони назвал одного партнера по команде, которого он считает "больше чем другом".

Летом 2022 "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", и 24-летний игрок сборной Бразилии пока не оправдывает ожиданий, которые с ним связывались.

В своем втором английском сезоне Антони столкнулся с затяжными упадком формы, а также с проблемами за пределами футбольного поля, совершив лишь три результативных действия в 30 матчах, и бразилец благодарен, что в этот сложный период португальский защитник Диогу Далот смог подставить ему свое плечо.

"Я очень благодарен Богу и другу, с которым я много разговариваю. Диогу Далот — больше чем друг для меня, этот парень помогает мне каждый день в клубе. У нас есть фраза, которую мы всегда говорим друг другу: терпеливый парень непобедим".

"Мы всегда разговариваем. Поэтому я очень благодарен ему за его советы и за моменты, которые мы проводим вместе. Этот парень мне очень помог", — сообщил Антони официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Антони, Далот, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2024 08:00

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  1. selta 25.03.2024 08:13 # selta
    Тен хаг сделал из му, амстердам и вротердам
    Впрочем ничего нового
    Терпильный клуб, с постоянными заглотами и далотами

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