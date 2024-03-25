Антони назвал игрока МЮ, который ему "больше чем друг"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони назвал одного партнера по команде, которого он считает "больше чем другом".
Летом 2022 "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", и 24-летний игрок сборной Бразилии пока не оправдывает ожиданий, которые с ним связывались.
В своем втором английском сезоне Антони столкнулся с затяжными упадком формы, а также с проблемами за пределами футбольного поля, совершив лишь три результативных действия в 30 матчах, и бразилец благодарен, что в этот сложный период португальский защитник Диогу Далот смог подставить ему свое плечо.
"Я очень благодарен Богу и другу, с которым я много разговариваю. Диогу Далот — больше чем друг для меня, этот парень помогает мне каждый день в клубе. У нас есть фраза, которую мы всегда говорим друг другу: терпеливый парень непобедим".
"Мы всегда разговариваем. Поэтому я очень благодарен ему за его советы и за моменты, которые мы проводим вместе. Этот парень мне очень помог", — сообщил Антони официальному веб-сайту "Юнайтед".
25.03.2024 08:00
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Тен хаг сделал из му, амстердам и вротердам
Впрочем ничего нового
Терпильный клуб, с постоянными заглотами и далотами
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