"Ньюкасл" интересуется спортивным директором "Бенфики"

Спортивный директор "Бенфики" Руй Педру Браз занимает высокое место в шорт-листе "Ньюкасла" на замену Дэну Эшуорту.

В феврале "Ньюкасл" отправил Эшуорта в оплачиваемый отпуск, отреагировав этим на просьбу Дэна отпустить его в "Манчестер Юнайтед".



В данный момент "сороки" договариваются с "красными дьяволами" о компенсации за Эшуорта, а параллельно ищут себе нового спортивного директора.



По информации The Times, одним из рассматриваемых "Ньюкаслом" вариантов является Браз, который в 2021 году пришел в "Бенфику", а в 2022 году был назначен на свою текущую должность.



При Бразе "Бенфика" завоевала титул португальской лиги, а также выручила свыше 200 миллионов фунтов с продаж Дарвина Нуньеса и Энцо Фернандеса в "Ливерпуль" и "Челси", соответственно.



45-летний португалец недавно побывал в Лондоне, где прошел собеседование в рекрутинговой компании, которую "Ньюкасл" нанял для поисков нового спортивного директора.