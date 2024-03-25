"Юнайтед" рискует не попасть в еврокубки из-за "Ниццы"

"Манчестер Юнайтед" может быть отстранен от выступления в еврокубках в следующем сезоне из-за другого клуба своего нового совладельца сэра Джима Рэтклиффа.

С недавних пор Рэтклифф владеет 27.7% акций "Юнайтед", который в концовке этого сезона ведет борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.



Надеется попасть в Лигу Чемпионов и принадлежащая Рэтклиффу "Ницца", которая занимает пятое место во французской Лиге 1.



Изначально Рэтклифф надеялся, что УЕФА смягчит правила, касающиеся выступлений в еврокубках клубов, которые имеют общих владельцев, однако изменения не оправдали ожиданий сэра Джима, сообщает The Sun.



Новые правила, опубликованные УЕФА, разрешают клубам, имеющим общих владельцев, выступать в разных турнирах, которые со следующего сезона не будут пересекаться ввиду изменения форматов.



Таким образом, "Юнайтед" и "Ницца" не смогут одновременно выступить в Лиге Чемпионов, Лиге Европы или Лиге Конференций.



Отметим, если оба клуба остаются на своих текущих позициях, которые при обычных обстоятельствах открыли бы путь в Лигу Европы, "Ницца" будет иметь преимущество над "Юнайтед", потому что располагается выше в своем внутреннем чемпионате (пятое место против шестого).



Точно так же, если "Юнайтед" и "Ницца" квалифицируются в Лигу Чемпионов, путевку в элитный европейский турнир из них двоих получит тот, чья позиция в своем внутреннем чемпионате будет выше.



Если же "Юнайтед" и "Ницца займут одинаковую позицию в своих внутренних чемпионатах и квалифицируются в один европейский турнире, то преимущество будет на стороне "красных дьяволов" благодаря более высокому рейтингу.