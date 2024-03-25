Магуайр и Уолкер покинули расположение сборной Англии с травмами

Защитники Харри Магуайр из "Манчестер Юнайтед" и Кайл Уолкер из "Манчестер Сити" покинули расположение сборной Англии в преддверии товарищеского матча против Бельгии.

Помимо Магуайра и Уолкера, в свой клуб также досрочно вернулся голкипер "Кристал Пэлас" Сэм Джонстон. Вместо выбывших игроков из молодежной сборной U-21 были вызваны вратарь "Бернли" Джеймс Траффорд" и защитник "Сити" Рико Льюис.



Для 21-летнего Траффорда это первый в карьере вызов в сборную Англии, тогда как 19-летний Льюис дебютировал за взрослую команду в матче против Северной Македонии в ноябре.



Магуайр и Уолкер, напомним, вышли в стартовом составе англичан на товарищеский матч против Бразилии в субботу вечером. Но если Кайл был заменен уже на 20-й минуте с травмой задней поверхности бедра, то Харри покинул поле "Уэмбли" в середине второго тайма, и о его проблемах со здоровьем ничего не было известно.



Особенно ощутимой эта потеря может стать для "Сити", который в ближайшее воскресенье проведет матч против своего прямого конкурента в борьбе за титул Премьер-Лиги "Арсенала". "Юнайтед" же в своем следующем матче играет против "Брентфорда".



Добавим, ранее с травмой лодыжки лагерь сборной Англии покинул нападающий "Баварии" Харри Кейн, капитанскую повязку которого Уолкер принял на матч против Бразилии. Потеря Кайла означает, что против Бельгии главному тренеру "трех львов" Гарету Саутгейту придется выбрать нового капитана.