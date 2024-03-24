Nike хотела, чтобы Англия выступила на Евро-2024 в цветах радуги

Футболка сборной Англии Компания Nike хотела сделать форму сборной Англии на Евро-2024 в радужной расцветке.

В товарищеском матче против Бразилии накануне англичане впервые показали новую домашнюю форму, изготовленную техническим спонсором FA в лице Nike.

В преддверии матча на "Уэмбли" прогремел скандал, потому что спортивный гигант из Америки изобразил расположенный на воротнике Крест святого Георгия — прямой крест красного цвета на белом фоне — в несвойственных ему цветах: черном, синем и фиолетовом.

Как утверждает The Telegraph, изначально дизайнеры Nike хотели сделать домашний комплект еще более разноцветным — с эффектом радуги.

Даже толерантные боссы Ассоциации решили, что это было бы чересчур смело, поэтому форма в цветах ЛГБТ-сообщества была забракована.


Метки Nike, сборная Англии, форма

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 24.03.2024 23:04 # hammersmith
    нужно было соглашаться.

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  2. satellite 24.03.2024 23:03 # satellite
    могут отдать лгбт-форму ливерной помойке, там целый клуб пидорасов

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  3. suddenly 24.03.2024 23:02 # suddenly
    Хендерсон одобрил бы.

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