Nike хотела, чтобы Англия выступила на Евро-2024 в цветах радуги
Компания Nike хотела сделать форму сборной Англии на Евро-2024 в радужной расцветке.
В товарищеском матче против Бразилии накануне англичане впервые показали новую домашнюю форму, изготовленную техническим спонсором FA в лице Nike.
В преддверии матча на "Уэмбли" прогремел скандал, потому что спортивный гигант из Америки изобразил расположенный на воротнике Крест святого Георгия — прямой крест красного цвета на белом фоне — в несвойственных ему цветах: черном, синем и фиолетовом.
Как утверждает The Telegraph, изначально дизайнеры Nike хотели сделать домашний комплект еще более разноцветным — с эффектом радуги.
Даже толерантные боссы Ассоциации решили, что это было бы чересчур смело, поэтому форма в цветах ЛГБТ-сообщества была забракована.
24.03.2024 23:00
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нужно было соглашаться.
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могут отдать лгбт-форму ливерной помойке, там целый клуб пидорасов
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Хендерсон одобрил бы.
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