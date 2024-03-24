Nike хотела, чтобы Англия выступила на Евро-2024 в цветах радуги

Компания Nike хотела сделать форму сборной Англии на Евро-2024 в радужной расцветке.

В товарищеском матче против Бразилии накануне англичане впервые показали новую домашнюю форму, изготовленную техническим спонсором FA в лице Nike.



В преддверии матча на "Уэмбли" прогремел скандал, потому что спортивный гигант из Америки изобразил расположенный на воротнике Крест святого Георгия — прямой крест красного цвета на белом фоне — в несвойственных ему цветах: черном, синем и фиолетовом.



Как утверждает The Telegraph, изначально дизайнеры Nike хотели сделать домашний комплект еще более разноцветным — с эффектом радуги.



Даже толерантные боссы Ассоциации решили, что это было бы чересчур смело, поэтому форма в цветах ЛГБТ-сообщества была забракована.



