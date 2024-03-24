"Юнайтед" следит за Микаилом Файе

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Микаилу Файе в преддверии летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, скауты "Юнайтед" присутствовали на дебютном для Файе матче за сборную Сенегала против Габона в минувшую пятницу.



Представители "Юнайтед" засвидетельствовали победу Сенегала со счетом 3:0, а 19-летний Файе на их глазах забил роскошный гол с 30 метров.



"Юнайтед" тщательно просматривает Файе уже три месяца и летом будет готов сделать свое предложение о покупке Микаила, которого также хотят "Байер" и "Интер".



Помимо позиции центрального защитника, Файе также способен сыграть на левом фланге обороны, где "Юнайтед" испытывает проблемы весь сезон ввиду травм Люка Шоу и Тирелла Маласиа.



Еще в январе "Ницца" и "Ланс" предлагали за Файе 13 миллионов фунтов, однако "Барселона" всегда верила в прогресс Микаила и не собиралась отпускать его так дешево.



К настоящему моменту Файе еще не дебютировал за первую команду "Барселоны" и практику получает в "Барселоне Б", куда он был приглашен прошлым летом из хорватской "Кустошии".