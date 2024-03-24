МЮ надеется на возвращение Мартинеса в матче против "Брентфорда"

"Манчестер Юнайтед" надеется на возвращение своего защитника Лисандро Мартинеса в строй сразу после международного перерыва.

Мартинес не играет в футбол уже шесть недель. Несмотря на это, Лисандро был вызван в сборную Аргентины на подготовку к матчам против Сальвадора и Коста-Рики.



Правда, Мартинес провел с партнерами по национальной команде лишь несколько дней, после чего вернулся в "Юнайтед", чтобы завершить свою реабилитацию.



В следующую субботу "Юнайтед" играет против "Брентфорда" в Премьер-Лиге, и этот матч может стать первым для 26-летнего защитника с 4 февраля, сообщает Evening Standard.



Возвращение Мартинеса в строй стало бы отличной новостью для команды Эрика Тен Хага, которая в остатке сезона поведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов и завоевание Кубка Англии.