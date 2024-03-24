Моуриньо вновь напомнил о себе
Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо вновь напомнил о себе, подтвердив готовность вернуться к работе.
Моуриньо находится без работы после своего увольнения из "Ромы" в январе. В предыдущие недели Жозе связывали с возвращением в "Челси", а также с приходом в "Ньюкасл" на место Эдди Хау.
Сватают Моуриньо и в Германию — в "Баварию" и "Байер". По слухам, 61-летний португалец уже учит немецкий язык.
В этот уикенд Моуриньо был замечен на MotoGP в Портимане, где Жозе спросили о планах на будущее.
"Сколько предложений я получил? Ноль, ноль. У меня нет клуба, я свободен. Но я хочу работать, я хочу приступить к работе летом".
"Исключаю ли я возвращение в Португалию? Почему я должен его исключать? Никогда не говори никогда, особенно в футболе. Моя жизнь — это футбол, я могу тренировать везде, у меня нет проблем с этим", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
24.03.2024 20:00
Просмотров: 682
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Может ему лучше в Ньюкасл? Так как у Челси больше не получится играть в футбольный менеджер и покупать всех кого только можно
(ответить)
В Челси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий