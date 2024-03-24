Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо вновь напомнил о себе, подтвердив готовность вернуться к работе.

Моуриньо находится без работы после своего увольнения из "Ромы" в январе. В предыдущие недели Жозе связывали с возвращением в "Челси", а также с приходом в "Ньюкасл" на место Эдди Хау.



Сватают Моуриньо и в Германию — в "Баварию" и "Байер". По слухам, 61-летний португалец уже учит немецкий язык.



В этот уикенд Моуриньо был замечен на MotoGP в Портимане, где Жозе спросили о планах на будущее.



"Сколько предложений я получил? Ноль, ноль. У меня нет клуба, я свободен. Но я хочу работать, я хочу приступить к работе летом".



"Исключаю ли я возвращение в Португалию? Почему я должен его исключать? Никогда не говори никогда, особенно в футболе. Моя жизнь — это футбол, я могу тренировать везде, у меня нет проблем с этим", — цитирует Моуриньо Evening Standard.