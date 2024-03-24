Etihad может помочь "Сити" отбиться от обвинений в нарушении ФФП

Авиакомпания Etihad Airways, которая является титульным спонсором "Манчестер Сити", может помочь "горожанам" отбиться от обвинений в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Когда в свое время немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о финансовых махинациях "Сити", там говорилась, что Etihad напрямую платит "горожанам" только 8 из прописанных в спонсорском контракте 67.5 млн. фунтов в год, а остальную сумму взяли на себя арабские владельцы клуба.



"Сити" категорически отрицает все обвинения со стороны Премьер-Лиги и УЕФА насчет возможных нарушений ФФП, чем и обусловлено столь долгое рассмотрение этого дела.



Помочь "Сити" очистить свое имя может намерение Etihad пройти процедуру IPO (Initial Public Offering) и стать публичной компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже, сообщает Daily Mirror.



Этот процесс требует, чтобы Etihad раскрыла свою финансовую отчетность, а риски серьезно навредить своей репутации и оттолкнуть потенциальных инвесторов слишком высоки, чтобы покрывать "Сити".