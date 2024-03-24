"Сити" следит за Брантуэйтом

"Манчестер Сити" следит за ситуацией вокруг защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Брантуэйт считается едва ли не главной трансферной целью соседей "Сити" из "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето.



Однако Daily Mail утверждает, что "горожане" также обозначили свой интерес к 21-летнему защитнику, который, вероятно, дебютирует за сборную Англии в товарищеском матче против Бельгии в следующий вторник.



"Сити" не испытывает дефицита в классных центральных защитниках, только прошлым летом потратив 77 миллионов фунтов на приглашение Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".



Однако Гвардиол все еще находится в процессе адаптации, а статус топ-клуба обязывает "Сити" следить за лучшими доморощенными талантами, к которым Брантуэйт определенно относится.



По информации Daily Mail, Брантуэйт также интересен "Тоттенхэму" и "Реалу", а "Эвертон" намерен потребовать за Джаррада свыше 60 млн. фунтов.