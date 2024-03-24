Экс-директор "Норвича" извинился после заявления насчет темнокожих игроков

Бывший спортивный директор "Норвича" Стюарт Уэббер принес извинения после своего резкого заявления насчет темнокожих игроков, включая вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

В недавнем интервью местной газете Уэббер заявил, что пятеро темнокожих игроков, включая Стерлинга, оказались бы в тюрьме, если бы не футбольная карьера.



"Мы хотим помогать парням, которые действительно нуждаются в этом. Парням, которые, возможно, не находятся в привилегированном положении. Я наблюдал это в случае с нашими молодыми футболистами".



"Джонни Роу не будет против, если я это скажу, но он, Абду Камара, Макс (Ааронс), Джамал (Льюис), Рахим во времена "Ливерпуля", учитывая их происхождение, были вынуждены попотеть, чтобы преуспеть в футболе, потому что их альтернативным путем была тюрьма или что-то вроде", — заявил тогда Уэббер.



Такого рода противоречивые комментарии расстроили и даже шокировали упомянутых игроков, а Уэббера, покинувшего "Норвич" в ноябре, заподозрили в расизме.



Как сообщает Sky Sports, в результате Уэббер связался с игроками и их семьями и принес извинения в частном порядке.