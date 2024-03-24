Ван Дейк надеется сделать прощание с Клоппом "очень приятным"

Юрген Клопп и Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что хочет сделать прощание с главным тренером Юргеном Клоппом "очень приятным".

В конце этого сезона, своего восьмого в "Ливерпуле", Клопп покидает мерсисайдский клуб. Ван Дейк чувствует, что за годы совместной работы у него возникла особая связь с Юргеном.

Ван Дейк заранее понимает, что это прощание будет эмоциональным, однако Виргил хочет его скрасить с помощью завоевания трофеев в остатке сезона — в дополнение к уже выигранному Кубку Лиги.

"Я являюсь довольно эмоциональным человеком, и мне всегда очень сложно прощаться с кем-либо — сейчас это будет еще сложнее. Прощание — это не то, что я предвкушаю, но мы можем сделать его очень приятным, выиграв награды вместе".

"Такова жизнь. Вы видитесь друг с другом почти каждый день — чаще, чем с собственными женой и детьми. Вы переживаете вместе яркие моменты, а также сложные моменты. Это создает очень близкую связь, особенно в клубе вроде "Ливерпуля", который является одной большой семьей".

"И затем спустя несколько лет это внезапно заканчивается. Я надеюсь и весьма уверен, что клубу удастся сохранить эту уникальную атмосферу единения на будущее", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.


Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2024 15:00

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  1. satellite 24.03.2024 15:36 # satellite
    залупл уже оформили, теперь надо остаться вообще без трофеев, а ван дейку бы в очередной раз сломать ногу - идеальное окончание английской карьеры немецкого наркомана юрки.

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