Ван Дейк надеется сделать прощание с Клоппом "очень приятным"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что хочет сделать прощание с главным тренером Юргеном Клоппом "очень приятным".

В конце этого сезона, своего восьмого в "Ливерпуле", Клопп покидает мерсисайдский клуб. Ван Дейк чувствует, что за годы совместной работы у него возникла особая связь с Юргеном.



Ван Дейк заранее понимает, что это прощание будет эмоциональным, однако Виргил хочет его скрасить с помощью завоевания трофеев в остатке сезона — в дополнение к уже выигранному Кубку Лиги.



"Я являюсь довольно эмоциональным человеком, и мне всегда очень сложно прощаться с кем-либо — сейчас это будет еще сложнее. Прощание — это не то, что я предвкушаю, но мы можем сделать его очень приятным, выиграв награды вместе".



"Такова жизнь. Вы видитесь друг с другом почти каждый день — чаще, чем с собственными женой и детьми. Вы переживаете вместе яркие моменты, а также сложные моменты. Это создает очень близкую связь, особенно в клубе вроде "Ливерпуля", который является одной большой семьей".



"И затем спустя несколько лет это внезапно заканчивается. Я надеюсь и весьма уверен, что клубу удастся сохранить эту уникальную атмосферу единения на будущее", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.