Уолкер надеется "вернуться как можно скорее"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер выразил надежду на скорейшее возвращение в строй после травмы задней поверхности бедра.

33-летний Уолкер был заменен уже на 20-й минуте проигранного сборной Англии товарищеского матча против Бразилии накануне вечером (0:1).



Травма Уолкера выглядит тревожно, учитывая тот факт, что ровно через неделю "Сити" играет против "Арсенала" в Премьер-Лиге, однако Кайл надеется на позитивные новости от докторов.



"Был разочарован уйти с поля травмированным в матче вчера вечером, будучи капитаном команды. Действительно великая честь. Надеюсь, там ничего чересчур серьезного, и я вернусь как можно скорее", — написал Уолкер в инстаграме.