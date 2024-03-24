"Юнайтед" не будет тратиться на замену Далоту

Диогу Далот, вероятно, останется основным правым защитником "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

В предыдущие месяцы пресса неоднократно сообщала об интересе "Юнайтед" к Джереми Фримпонгу из "Байера".



Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" продолжает внимательно следить за Фримпонгом, но едва ли будет тратить большие деньги на укрепление правого фланга обороны.



"Юнайтед" находится под давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, и на "Олд Траффорд" чувствуют, что в команде есть позиции, которые больше требуют усиления. Например, позиции центрального защитника, центрального полузащитника или левого защитника, где Люк Шоу и Тирелл Маласиа в данный момент травмированы.



Кроме того, Фримпонг больше подходит для роли вингбека, тогда как Далот, в этом сезоне отвоевавший место в стартовом составе, идеален для игровой модели "Юнайтед" в качестве крайнего защитника.



Поэтому свой трансферный бюджет "Юнайтед" собирается потратить на укрепление и других позиций, а правого защитника купит, только если сможет продать Аарона Ван-Биссаку. Но даже в таком случае "красные дьяволы" лишь попытаются найти дублера для 2-25-летнего Далота.