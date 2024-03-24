"Барселона" надеется выкупить Канселу за 20 млн. фунтов
"Барселона" надеется выкупить крайнего защитника Жоау Канселу у "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов.
Перестав ладить с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, вторую половину прошлого сезона Канселу провел в аренде в "Баварии", а на эту кампанию Жоау отправился в "Барселону".
В отличие от Германии, в Испании Канселу чувствует себя гораздо лучше, и "Барселона" рассчитывает сохранить 29-летнего португальца, несмотря на свои финансовые затруднения.
Как утверждает Daily Mirror, "Барселона" уверена в приобретении Канселу и надеется потратить на это только 20 млн. фунтов. При этом сам Жоау хочет остаться на "Ноу Камп".
Отметим, арендное соглашение с "Баварией" предусматривало опцию выкупа Канселу за 62 млн. фунтов. Пользоваться этой опцией немецкий гранд не стал, вернув Жоау в "Сити".
24.03.2024 12:00
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Выкупят, а потом сбагрят за 40млн. Барселона это как Серия А. Побираются как могут))
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