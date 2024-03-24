"Барселона" надеется выкупить Канселу за 20 млн. фунтов

"Барселона" надеется выкупить крайнего защитника Жоау Канселу у "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов.

Перестав ладить с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, вторую половину прошлого сезона Канселу провел в аренде в "Баварии", а на эту кампанию Жоау отправился в "Барселону".



В отличие от Германии, в Испании Канселу чувствует себя гораздо лучше, и "Барселона" рассчитывает сохранить 29-летнего португальца, несмотря на свои финансовые затруднения.



Как утверждает Daily Mirror, "Барселона" уверена в приобретении Канселу и надеется потратить на это только 20 млн. фунтов. При этом сам Жоау хочет остаться на "Ноу Камп".



Отметим, арендное соглашение с "Баварией" предусматривало опцию выкупа Канселу за 62 млн. фунтов. Пользоваться этой опцией немецкий гранд не стал, вернув Жоау в "Сити".