"Юнайтед" принял решение насчет Мактоминея

"Манчестер Юнайтед" решил не только не продавать Скотта Мактоминея грядущим летом, но и предложить шотландскому полузащитнику новый контракт.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел избавиться от Мактоминея прошлым летом, однако "красные дьяволы" так и не получили устраивающую их цену.



В результате Мактоминей остался в "Юнайтед" и по ходу сезона утвердился важным для Тен Хага игроком.



В этом сезоне Мактоминей забил уже девять голов, включая семь в 23 матчах Премьер-Лиги, и это лучший показатель в карьере 27-летнего шотландца.



Как сообщает Daily Star, Тен Хаг более не помышляет о продаже Мактоминея, а новые боссы "Юнайтед", включая сэра Джима Рэтклиффа, хотя наградить Скотта новый контрактом на улучшенных условиях.



В данный момент у Мактоминея остается только один полный год по действующему контракту с зарплатой в 60,000 фунтов в неделю, а также "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Ожидается, что после подписания нового контракта зарплата Мактоминея вырастет до 120,000 фунтов в неделю.