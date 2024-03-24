"Юнайтед" принял решение насчет Мактоминея

Скотт Мактоминей "Манчестер Юнайтед" решил не только не продавать Скотта Мактоминея грядущим летом, но и предложить шотландскому полузащитнику новый контракт.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хотел избавиться от Мактоминея прошлым летом, однако "красные дьяволы" так и не получили устраивающую их цену.

В результате Мактоминей остался в "Юнайтед" и по ходу сезона утвердился важным для Тен Хага игроком.

В этом сезоне Мактоминей забил уже девять голов, включая семь в 23 матчах Премьер-Лиги, и это лучший показатель в карьере 27-летнего шотландца.

Как сообщает Daily Star, Тен Хаг более не помышляет о продаже Мактоминея, а новые боссы "Юнайтед", включая сэра Джима Рэтклиффа, хотя наградить Скотта новый контрактом на улучшенных условиях.

В данный момент у Мактоминея остается только один полный год по действующему контракту с зарплатой в 60,000 фунтов в неделю, а также "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.

Ожидается, что после подписания нового контракта зарплата Мактоминея вырастет до 120,000 фунтов в неделю.


Метки контракты, Мактоминей, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 247



Поиск: