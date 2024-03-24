"Арсенал" заинтересован в Гиббс-Уайте
"Арсенал" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Ноттингем Форест" Моргану Гиббс-Уайту.
На этой неделе "Форест" был подвергнут снятию четырех очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.
"Лесники" на 34.5 млн. фунтов превысили лимит убытка в 61 млн. фунтов за трехлетний период, и эта ситуация подталкивает их к продаже лучших игроков грядущим летом.
Особый интерес у других клубов Премьер-Лиги вызывает Гиббс-Уайта, которого "Форест" в 2022 году приобрел у "Вулверхэмптона" за 42.5 млн. фунтов, включая бонусы.
По информации Daily Star, среди претендентов на Гиббс-Уайта находится и "Арсенал", который ищет замену для разочаровывающего в этом сезоне Эмиля Смит-Роу.
Гиббс-Уайт является одним из лучших игроков "Форест" с момента своего перехода в клуб. В этом сезоне 24-летний англичанин забил три гола и отдал пять результативных передач в 28 матчах Премьер-Лиги.
24.03.2024 10:00
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