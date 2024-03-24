"Арсенал" лидирует в борьбе за Родриго
"Арсенал" опережает "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вингера "Реала" Родриго.
Ожидается, что грядущим летом "Реал" подпишет свободным агентом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
С приходом Мбаппе передняя линия "Реала" окажется слегка перегруженной, поэтому, как утверждает Sport, Королевский клуб готов принести в жертву Родриго.
"Реал" оценивает Родриго, который забил 50 голов и отдал 40 результативных передач в 206 матчах за "Реал", в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).
К Родриго существует серьезный интерес из Премьер-Лиги, но у "Арсенала" есть козырь в борьбе за 23-летнего игрока сборной Бразилии.
"Арсенал" обладает внушительной бразильской диаспорой, включая игроков Габриэля Магальяэса, Габриэля Мартинелли, Габриэля Жезуса и спортивного директора Эду, что может помочь Родриго сделать свой выбор.
24.03.2024 09:00
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Последние комментарии:
Ухахаха конечно к царям , не в бензоколонку же
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Да, чолсе88 порвется в случае этого трансфера) реально волнуюсь за тебя, подшконарная ты прошмандовка.
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Да нахуй пошлет заднеприводных
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