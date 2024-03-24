"Арсенал" лидирует в борьбе за Родриго

"Арсенал" опережает "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вингера "Реала" Родриго.

Ожидается, что грядущим летом "Реал" подпишет свободным агентом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.



С приходом Мбаппе передняя линия "Реала" окажется слегка перегруженной, поэтому, как утверждает Sport, Королевский клуб готов принести в жертву Родриго.



"Реал" оценивает Родриго, который забил 50 голов и отдал 40 результативных передач в 206 матчах за "Реал", в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).



К Родриго существует серьезный интерес из Премьер-Лиги, но у "Арсенала" есть козырь в борьбе за 23-летнего игрока сборной Бразилии.



"Арсенал" обладает внушительной бразильской диаспорой, включая игроков Габриэля Магальяэса, Габриэля Мартинелли, Габриэля Жезуса и спортивного директора Эду, что может помочь Родриго сделать свой выбор.