"Арсенал" лидирует в борьбе за Родриго

Родриго "Арсенал" опережает "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вингера "Реала" Родриго.

Ожидается, что грядущим летом "Реал" подпишет свободным агентом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

С приходом Мбаппе передняя линия "Реала" окажется слегка перегруженной, поэтому, как утверждает Sport, Королевский клуб готов принести в жертву Родриго.

"Реал" оценивает Родриго, который забил 50 голов и отдал 40 результативных передач в 206 матчах за "Реал", в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

К Родриго существует серьезный интерес из Премьер-Лиги, но у "Арсенала" есть козырь в борьбе за 23-летнего игрока сборной Бразилии.

"Арсенал" обладает внушительной бразильской диаспорой, включая игроков Габриэля Магальяэса, Габриэля Мартинелли, Габриэля Жезуса и спортивного директора Эду, что может помочь Родриго сделать свой выбор.


Метки Арсенал, Реал, Родриго

Автор mihajlo   

Дата 24.03.2024 09:00

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  1. chelsia-hueta 24.03.2024 11:01 # chelsia-hueta
    Ухахаха конечно к царям , не в бензоколонку же

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  2. acceptodessa 24.03.2024 10:47 # acceptodessa
    Да, чолсе88 порвется в случае этого трансфера) реально волнуюсь за тебя, подшконарная ты прошмандовка.

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  3. chelsae88 24.03.2024 09:25 # chelsae88
    Да нахуй пошлет заднеприводных

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