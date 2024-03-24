Гордон: "Лучший день в моей жизни"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон назвал свой дебют за сборную Англии "лучшим днем" в своей жизни.

Своей хорошей игрой на клубном уровне 23-летний Гордон был награжден вызовом в сборную Англии, появившись в стартовом составе на товарищеский матч против Бразилии накануне вечером.



И хотя матч на "Уэмбли" завершился поражением англичан 0:1, Гордон произвел весьма приятное впечатление в своем дебюте, пару раз потревожив голкипера бразильцев Бенто.



"Сегодня вечером был лучший день в моей жизни. Я представлял это немного по-другому — с победой и голом".



"Думаю, мы были лучшей командой, но нам не хватало остроты впереди, как у соперника в концовке".



"Это моя давняя мечта, и то, что я ее исполнил, значит все для меня", — цитирует Гордона talkSPORT.