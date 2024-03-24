Саутгейт доволен игрой англичан против Бразилии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение 0:1 от Бразилии.

Единственный гол в товарищеском матче против Бразилии англичане пропустили на 80-й минуте, позволив 17-летнему Эндрику добить мяч в ворота после сейва Джордана Пикфорда.



Тем не менее, многие игроки порадовали Саутгейта, и Гарет чувствует, что трибуны "Уэмбли" тоже были вполне довольны своей командой, пока та не пропустила.



"Многие игроки сыграли очень хорошо с индивидуальной точки зрения. Это был матч топ-уровня, и мы контролировали в нем игру длительными отрезками".



"Мне не нравится проигрывать футбольные матчи, но разницу сделал один момент, в котором мы должны были лучше обороняться".



"Мы нанесли столько же ударов по воротам, как и они, но в конце концов этот беспощадный момент решил игру".



"За 15 минут до конца было много замен, и я думаю, на тот момент трибуны были вполне довольны игрой. Конечно, когда ты проигрываешь, это придает негативный оттенок, но нам нужно учитывать контекст", — цитирует Саутгейта Daily Mail.