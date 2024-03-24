Саутгейт доволен игрой англичан против Бразилии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение 0:1 от Бразилии.
Единственный гол в товарищеском матче против Бразилии англичане пропустили на 80-й минуте, позволив 17-летнему Эндрику добить мяч в ворота после сейва Джордана Пикфорда.
Тем не менее, многие игроки порадовали Саутгейта, и Гарет чувствует, что трибуны "Уэмбли" тоже были вполне довольны своей командой, пока та не пропустила.
"Многие игроки сыграли очень хорошо с индивидуальной точки зрения. Это был матч топ-уровня, и мы контролировали в нем игру длительными отрезками".
"Мне не нравится проигрывать футбольные матчи, но разницу сделал один момент, в котором мы должны были лучше обороняться".
"Мы нанесли столько же ударов по воротам, как и они, но в конце концов этот беспощадный момент решил игру".
"За 15 минут до конца было много замен, и я думаю, на тот момент трибуны были вполне довольны игрой. Конечно, когда ты проигрываешь, это придает негативный оттенок, но нам нужно учитывать контекст", — цитирует Саутгейта Daily Mail.
24.03.2024 07:00
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Чем он там блять доволен? Ни одной нормальной атаки, ни одного стоящего удара в створ. Катали мяч и играли в навес в штрафную на Магваера.
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