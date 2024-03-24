Уолкер получил травму против Бразилии

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер получил травму задней поверхности бедра в матче за сборную Англии против Бразилии.

В отсутствие нападающего "Баварии" Харри Кейна, которого беспокоит лодыжка, именно Уолкер вывел англичан с капитанской повязкой на товарищеский матч против Бразилии, но уже на 20-й минуте Кайл покинул поле "Уэмбли" с травмой.



После поражения со счетом 0:1 главный тренер англичан Гарет Саутгейт не смог внести ясность в характер травмы Уолкера, также сообщив, что упомянутый Кейн возвращается в Мюнхен. Зато Джордан Хендерсон и Коул Палмер могут сыграть против Бельгии в следующий вторник.



"Харри Кейн не будет готов ко вторнику, поэтому он вернется в свой клуб".



"Насчет Кайла мы не знаем. У него было не так много травм, поэтому он не уверен, только ли это напряжение, или там что-то больше. Мы узнаем в ближайшие 24-36 часов".



"Коул Палмер и Джордан Хендерсон тренировались этим утром, но нам нужно посмотреть, как они преодолеют эту следующую фазу", — цитирует Саутгейта BBC.