Нкетиа, вероятно, покинет "Арсенал" летом

Нападающий Эдди Нкетиа с высокой вероятностью покинет "Арсенал" грядущим летом.

В этом сезоне 24-летний Нкетиа не является основным игроком в "Арсенале", отметившись только 10 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Ситуация Нкетиа может только усугубиться, учитывая планы "Арсенала" по приобретению нападающего топ-уровня летом, поэтому авторитетный журналист Фабрицио Романо полагает, что Эдди, вероятно, покинет родной клуб.



"Будущее Эдди Нкетиа в "Арсенале" находится в подвешенном состоянии, и существует реальная вероятность, что игрок покинет "Эмирейтс" этим летом".



"И хотя он сыграл 33 матча за команду Микеля Артеты в этом сезоне, 24-летний игрок может быть использован, чтобы освободить место для нового нападающего, а это один из приоритетов для "канониров" на лето".



"Ситуация Нкетиа очень открыта, но пока ничего конкретного. К нему всегда существовал интерес из Премьер-Лиги, а также из Бундеслиги, поэтому я бы внимательно следил за этими двумя направлениями".



"Это будет захватывающая трансферная история в предстоящие месяцы", — сообщил Романо Caught Offside.