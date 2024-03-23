Магуайр не понимает, почему Уайт отказался выступать за сборную Англии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что не понимает своего визави из "Арсенала" Бена Уайта, отказавшегося от вызова в сборную Англии.

В преддверии товарищеских матчей против Бразилии и Бельгии главный тренер англичан Гарет Саутгейт признался, что Уайт сам попросил его не вызывать.



По слухам, это связано с конфликтом Уайта со Стивом Холландом, ассистентом Саутгейта, во время Чемпионата Мира в Катаре, однако Магуайр все равно не понимает, как можно отказаться представлять свою страну.



"Бен — превосходный футболист. Он очень хорошо тренировался (во время ЧМ-2022), но я честно не знаю всех деталей, почему в данный момент он не хочет вызываться".



"Я лишь знаю, что играть за свою страну — это величайшая награда, которую может получить футболист. Когда я был маленьким мальчиком, я мечтал играть за свою страну. Я берусь за каждую возможность, которую получаю. Играть за свою страну значит абсолютно все для меня", — сообщил Магуайр The Times.