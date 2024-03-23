"Ювентус" проявил интерес к Гринвуду

Мейсон Гринвуд "Ювентус" проявил интерес к нападающему "Хетафе" Мейсону Гринвуду, который принадлежит "Манчестер Юнайтед".

Испорченная репутация сделала невозможным возвращение Гринвуда к выступлениям за "Юнайтед", поэтому на этот сезон Мейсон отправился в "Хетафе", где чувствует себя очень хорошо.

Гринвуд забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 27 матчах за "Хетафе", чем привлек внимание грандов Ла Лиги в лице "Барселоны" и "Атлетико".

Однако итальянская газета La Gazzetta dello Sport утверждает, что 22-летний англичанин также вызывает интерес со стороны "Ювентуса".

"Ювентус" просматривает Гринвуда уже несколько месяцев и недавно установил контакт с "Юнайтед", запросив информацию насчет условия трансфера Мейсона.

После окончания этого сезона у Гринвуда останется только 12 месяцев по контракту, поэтому "Ювентус" чувствует, что Мейсон может быть доступен для трансфера по сниженной цене.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Хетафе, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2024 21:00

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