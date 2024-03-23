"Ювентус" проявил интерес к Гринвуду

"Ювентус" проявил интерес к нападающему "Хетафе" Мейсону Гринвуду, который принадлежит "Манчестер Юнайтед".

Испорченная репутация сделала невозможным возвращение Гринвуда к выступлениям за "Юнайтед", поэтому на этот сезон Мейсон отправился в "Хетафе", где чувствует себя очень хорошо.



Гринвуд забил восемь голов и отдал пять результативных передач в 27 матчах за "Хетафе", чем привлек внимание грандов Ла Лиги в лице "Барселоны" и "Атлетико".



Однако итальянская газета La Gazzetta dello Sport утверждает, что 22-летний англичанин также вызывает интерес со стороны "Ювентуса".



"Ювентус" просматривает Гринвуда уже несколько месяцев и недавно установил контакт с "Юнайтед", запросив информацию насчет условия трансфера Мейсона.



После окончания этого сезона у Гринвуда останется только 12 месяцев по контракту, поэтому "Ювентус" чувствует, что Мейсон может быть доступен для трансфера по сниженной цене.