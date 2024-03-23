"Пэлас" готовится к жизни без Олисе

"Кристал Пэлас" готовится к расставанию со своим вингером Майклом Олисе.

22-летний Олисе отметился только восемью появлениями в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги, но этого оказалось достаточно, чтобы забить шесть голов и отдать три результативные передачи, а также привлечь внимание больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает HITC, в данный момент именно "Юнайтед" является главным претендентом на Олисе, который с детства более за "красных дьяволов".



"Пэлас" ожидает огромного интереса к Олисе грядущим летом и в данный момент сосредоточен на поисках замены для Майкла. И двумя ключевыми целями "орлов" являются Джек Кларк из "Сандерленда" и Джейден Филоджин из "Халла".



За интересом к обоим игрокам стоит спортивный директор "Пэлас" Дуги Фридмен, который заслужил репутацию специалиста, умеющего найти таланты в Чемпионшипе.



Источник добавляет, что в идеале "Пэлас" не будет выбирать, а постарается купить Кларка и Филоджина вместе