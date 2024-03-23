"Ливерпуль" заинтересован в Мурильо

"Ливерпуль" проявляет интерес к центральному защитнику "Ноттингем Форест" Мурильо.

В конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Жоэлем Матипом, поэтому укрепление центра обороны является одной из приоритетных задач для нового спортивного директора "красных" Ричарда Хьюза.



Помочь "Ливерпулю" заполучить нужного игрока может экономическая ситуация в "Форест". "Лесники" и так находятся под давлением правил финансового фейр-плей, а вдобавок клубу с "Сити Граунд" грозит вылет из Премьер-Лиги.



Мурильо является одним из лучших игроков "Форест" в этом сезоне, и интерес к 21-летнему бразильцу существовал еще прошлым летом, когда "лесники" просили свою звезду 40-50 миллионов фунтов.



С учетом перечисленных выше факторов, грядущим летом "Форест" может согласиться отпустить Мурильо по сниженной цене.