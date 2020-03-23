У МЮ есть девять вариантов на замену Тен Хагу
Шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на замену главному тренеру Эрику Тен Хагу содержит девять имен.
Несмотря на то, что новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф активно обсуждает с коллегами возможные замены для Тен Хага, угроза увольнения не является для Эрика неминуемой.
Более того, Рэтклифф чувствует, что Тен Хаг и предшественники становились жертвами несовершенной структуры управления "Юнайтед", и именно это сэр Джим меняет в первую очередь, назначив Омара Берраду исполнительным директором и собираясь пригласить Дэна Эшуорта на роль спортивного директора.
Решение по Тен Хагу будет принято в конце сезона, и в данный момент, если верить ESPN, на радаре у "Юнайтед" находятся Гарет Саутгейт, Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби, Томас Франк, Томас Тухель, Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим и Юлиан Нагельсманн.
Часть из этих специалистов находится без работы, тогда как за других "Юнайтед" пришлось бы выплатить внушительную компенсацию — помимо 10 млн. фунтов на увольнение Тен Хага.
23.03.2024 18:00
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