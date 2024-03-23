Саутгейт призвал Уоткинса и Тоуни использовать свой шанс

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал нападающих Олли Уоткинса из "Астон Виллы" и Айвена Тоуни из "Брентфорда" использовать свой шанс.

Как известно, капитан англичан Харри Кейн не сыграет против Бразилии, а также рискует пропустить матч против Бельгии в следующий вторник.



Это дает Уоткинсу и Тоуни возможность проявить себя и заслужить место в заявке англичан на Евро-2024, и Саутгейт надеется, что оба игрока перенесут свою клубную форму на международный уровень.



"Сражаются ли они за одно место в заявке? Это решение, которое нам еще предстоит принять. 9-й номер — это позиция для специалиста, но у них разные качества".



"Это будет слегка зависеть от ситуации с травмами на других позициях в составе и от наличия игроков, которые могут исполнять более одной роли".



"Думаю, они оба осознают, что это большая возможность. Но они оба в хорошей форме, и они уже бывали с нами".



"Конечно, Олли в последнее время бывал с нами чаще, и он хорошо себя проявил в матчах, в которых принял участие. Он проводит великолепный сезон за свою клуб".



"С момента своего возвращения в состав "Брентфорда" Айвен проявляет себя так, как мы и ожидали, так что это два очень, очень хороших игрока", — цитирует Саутгейта BBC.