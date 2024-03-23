Премьер-Лига собирается одобрить покупку "Эвертона"

Инвестиционный фонд 777 Partners получил предварительное одобрение на покупку "Эвертона" у Фархада Мошири.

777 Partners и Мошири еще в сентябре объявили о заключении сделки, которая с тех пор находится на одобрении у Премьер-Лиги.



Недавно представители 777 Partners провели ряд встреч с боссами Премьер-Лиги, чтобы ответить на вопросы насчет структуры и финансирования своего фонда.



По информации Sky Sports, 777 Partners получил письмо от Премьер-Лиги о том, что руководство лиги "намерено одобрить" сделку по приобретению 94.4% акций "Эвертона".



Добавим, последние месяцы 777 Partners помогает "Эвертону" держаться на плаву, вложив уже 200 миллионов фунтов в мерсисайдский клуб.