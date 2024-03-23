Уильямс надышался "веселящего газа" и устроил аварию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Брандон Уильямс устроил автомобильную аварию в состоянии наркотического опьянения.

Данный инцидент случился еще в прошлом году, когда Уильямс, двигаясь по трассе A34 в Уилмслоу на своей Audi A3 S Line, угодил в ДТП на скорости 74 миль/ч.



Накануне Уильямс предстал перед судом, который узнал об отягчающем обстоятельстве. Перед тем, как сесть за руль, Брандон вдыхал из воздушного шарика оксид азота или "веселящий газ", который считается легальным наркотиком.



При этом 23-летний англичанин, зарабатывающий 65,000 фунтов в неделю, свою вину не признает, как и то, что у него не было страховки.



Как сообщает The Sun, теперь Уильямсу предстоит явиться в Королевский суд Честера 19 апреля.



Уильямс является продуктом академии "Юнайтед", сыграв 51 матч за первую команду. Прежде "красные дьяволы" направляли Брандона в "Норвич" и "Ипсвич" на правах аренды.