Анонс матча Англия — Бразилия

В субботу вечером сборная Англии проведет товарищеский матч против Бразилии на "Уэмбли".

Матчи против Бразилии в субботу и против Бельгии в следующий вторник станут последними перед тем, как главный тренер англичан Гарет Саутгейт назовет заявку своей команды на Евро-2024, поэтому считать их просто товарищескими нельзя.



На эти матчи англичане специально выбрали соперников из верхней части рейтинга сборных ФИФА — бразильцы в нем пятые, а бельгийцы четвертые, тогда как сами родоначальники футбола занимают третью строчку.



Для бразильцев этот матч тоже имеет большое значение, потому что он будет первым при новом главном тренере Доривале Жуниоре, который был назначен в январе.



- Англия выиграла только четыре из 26 предыдущих матчей против Бразилии (11 ничьих, 11 поражений), а последняя победа датируется 2013 годом.



- Последний раз Англия и Бразилия встречались в ноябре 2017, сыграв без голов.



- Англия не знает поражений уже 10 матчей кряду (8 побед, 2 ничьи) — с поражения от Франции в 1/4 финала ЧМ-2022.



- Бразильцы проиграли все три последних матча, и это их худшая форма за 22 последних года.



- Англичане выигрывали свой первый матч в календарном году 10 раз в 11 предыдущих попытках.



- Бразилия выиграла 10 из 11 последних товарищеских матчей против европейских сборных.



В заявке у англичан четверо игроков, которые не имеют опыта выступлений за первую сборную: Эзри Конса, Джаррад Брантуэйт, Кобби Майну и Энтони Гордон. Букайо Сака вернулся в "Арсенал" на лечение. Джордан Хендерсон, Коул Палмер и Харри Кейн с Бразилией не сыграют, но могут поправиться к Бельгии.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Бразилии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз