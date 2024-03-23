Руни сравнил Майну с молодым Швайнштайгером

Кобби Майну Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что полузащитник "красных дьяволов" Кобби Майну напоминает ему бывшего одноклубника Бастиана Швайнштайгера.

18-летний Майну стремительно ворвался в первую команду "Юнайтед" по ходу этого сезона. В последние недели Кобби закрепился в стартовом составе "дьяволов" и даже был награжден первым в карьере вызовом в сборную Англии.

Руни считает, что Майну демонстрирует не по годам зрелый футбол, и у Уэйна нет сомнений, что Кобби вырастет в большую звезду.

"Думаю, он невероятен для столь юного возраста, учитывая показанную им зрелость. Обычно, когда молодые игроки попадают в первую команду, они выглядят немного сырыми и неподготовленными".

"Тем, как он играет, он напоминает мне молодого Бастиана Швайнштайгера, и кажется, что он всегда принимает правильные решения. У него очень яркое будущее", — сообщил Руни TNT Sports.


Метки Майну, Манчестер Юнайтед, Руни, Швайнштайгер

Автор mihajlo   

Дата 23.03.2024 13:00

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  1. v-0987654321 23.03.2024 13:08 # v-0987654321
    Пидарастерка мой личный конченный Лох


    любой Ливерпулец имеет минимум по одному пенсоЛоха на фупле


    ыггыыыыы сечете?;)Пользователь получил предупреждение

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  2. gameboy 23.03.2024 13:05 # gameboy
    очередное сравнение хуя с пальцем

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