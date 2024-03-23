"Айнтрахт" не будет выкупать Ван де Бека
Полузащитник Донни Ван де Бека вернется из "Айнтрахта" в "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.
Напомним, в январе "Айнтрахт" взял Ван де Бека в аренду у "Юнайтед" с опцией выкупа за 8.5 млн. фунтов.
С тех пор 26-летний голландец сыграл только шесть матчей в Бундеслиге, включая четыре в стартовом составе, и не совершил результативных действий.
Как сообщает Bild, "Айнтрахт" разочаровался в Ван де Беке и уже решил, что не будет выкупать Донни у "Юнайтед".
Таким образом, летом Ван де Бек снова станет головной болью "красных дьяволов", которые в свое время купили Донни у "Аякса" за 40 млн. фунтов.
23.03.2024 12:00
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