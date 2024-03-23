"Айнтрахт" не будет выкупать Ван де Бека

Полузащитник Донни Ван де Бека вернется из "Айнтрахта" в "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Напомним, в январе "Айнтрахт" взял Ван де Бека в аренду у "Юнайтед" с опцией выкупа за 8.5 млн. фунтов.



С тех пор 26-летний голландец сыграл только шесть матчей в Бундеслиге, включая четыре в стартовом составе, и не совершил результативных действий.



Как сообщает Bild, "Айнтрахт" разочаровался в Ван де Беке и уже решил, что не будет выкупать Донни у "Юнайтед".



Таким образом, летом Ван де Бек снова станет головной болью "красных дьяволов", которые в свое время купили Донни у "Аякса" за 40 млн. фунтов.