Кейт считает, что Джеррард все еще может возглавить "Ливерпуль"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт считает, что Стивен Джеррард все еще может стать главным тренером "красных".
Джеррард изрядно подпортил свою репутацию, провалившись в "Астон Вилле" в прошлом сезоне. А затем Стивен уехал в Саудовскую Аравию тренировать "Аль-Иттифак", еще больше отдалившись от работы своей мечты.
Однако Кейт по-прежнему может представить возвращение Джеррарда в "Ливерпуль". То же самое касается и Хаби Алонсо, который считается фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа.
"Люди могут сказать, что эта возможность возникла слишком рано для него, но иногда хорошие вещи случаются очень быстро, и для меня, когда мы играли вместе, он всегда был тем, кто думает об игре — думает тактически, а также всегда говорит о тактике за пределами поля".
"Поэтому ты с расстояния мог видеть, что однажды он станет тренером, и это было бы удивительно, если бы один из моих бывших партнеров — Хаби или Стивен — стал главным тренером "Ливерпуля" в будущем. Это было бы удивительно, и я думаю, они оба были бы хороши".
"Разумеется, вы видите, что сейчас Стивен чуть дальше от этой работы, но у него также есть опыт работы с "Рейнджерс" и затем с "Астон Виллой". Возможно, теперь он работает в месте, которое не нравится людям, но он остается в профессии и получает опыт. На мой взгляд, так ты и становишься более классным тренером".
"То же самое с Хаби. Мне очень интересно, кто получит эту работу, и если это будет Хаби, я пожелаю ему всего наилучшего. Я буду очень горд, что мой бывший партнер по команде стал главным тренером там", — сообщил Кейт Liverpool Echo.
23.03.2024 11:00
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