Эрикссон: "Думаю, "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу"

Экс-главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон сделал прогноз насчет исхода чемпионской гонки этого сезона Премьер-Лиги.

В субботу неизлечимо больной Эрикссон примет участие в благотворительном матче легенд "Ливерпуля" и "Аякса" на "Энфилде", и в преддверии этого события 76-летний швед высказался по поводу ухода главного тренера "красных" Юргена Клоппа и по поводу перспектив мерсисайдцев в остатке сезона.



"Это сюрприз для меня (что Клопп уходит). Нет, я не разговаривал с им. Но это было очень, очень по-доброму с его стороны пригласить меня".



"Он замечательно справляется со своей работой. Мне грустно от того, что он уходит. В данный момент у "Ливерпуля" великолепный тренер".



"Грустно, что он уходит, потому что он великолепен. Я не знаю его, мы никогда не встречались, но я думаю, он замечательный мотиватор. Он так выглядит".



"Я не знаю, сможет ли "Ливерпуль" сделать требл. Думаю, "Ливерпуль" выиграет лигу. К сожалению, они уже не могут выиграть Кубок Англии".



"Они играют в очень хороший футбол. Начинают себя проявлять молодые игроки — игроки, которых я никогда не видел прежде. Внезапно они используют их в очень важных матчах. Для этого нужна большая смелость. Приятно это видеть".



"Ливерпуль" великолепен, и "Ливерпуль" будет великолепен даже в будущем, глядя на этих молодых игроков", — цитирует Эрикссона Liverpool Echo.