Артета мог возглавить "Эвертон"

Бывший спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс рассказал, что хотел сделать Микеля Артету главным тренером "ирисок".

"Арсенал" является первой самостоятельной работой Артеты на тренерском поприще, однако Микель уже заслужил репутацию одного из лучших наставников в мировом футболе.



Брандс был одним из тех, кто увидел потенциал Артеты задолго до того, как это стало очевидно всем, но Микель отверг свой бывший клуб ради того, чтобы остаться ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".



"Я свернул горы, чтобы заполучить Артету в "Эвертон". Конечно, он также является бывшим игроком. Я провел целый вечер у него дома, и я рассматривал его идеальным человеком для нас. Я немедленно увидел в нем тренера топ-уровня".



"В то время он все еще трудился ассистентом Пепа Гвардиолы и был занял другими вещами. Но ты мог видеть, что он становится тренером топ-уровня".



Я слышал лишь позитивное о нем — в том числе внутри "Эвертона". Я был так воодушевлен, когда приехал к нему домой. Он был так хорошо готов, и его страсть исходила отовсюду — из его рта, его носа и его ушей. Я думал, что он тот самый тренер", — сообщил Брандс Soccer News.