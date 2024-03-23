"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" готовы поспорить за Гиббс-Уайта

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" готовы сойтись в битве за плеймейкера "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта.

Как известно, "Форест" находится в затруднительной ситуации с точки зрения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Премьер-Лига уже сняла четыре очка с "Форест", а чтобы избежать дополнительных санкций, "лесникам" придется продать кого-нибудь из своих лучших игроков грядущим летом.



24-летний Гиббс-Уайт, стоивший клубу 35 миллионов фунтов плюс бонусы, выглядит наиболее ценным активом "Форест", и "лесникам" не составит труда выгодно продать Моргана.



Как сообщает talkSPORT, одним из претендентов на Гиббс-Уайта является "Тоттенхэм", который только прошлым летом приобрел у "Форест" нападающего Бреннана Джонсона.



Также интерес к Гиббс-Уайту проявляет "Вест Хэм", рассматривая Моргана в качестве замены для Лукаса Пакеты, за которым охотится "Манчестер Сити".



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги Гиббс-Уайт забил восемь голов и отдал 13 результативных передач.