Рэтклифф ограничит власть главного тренера в МЮ

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет ограничить власть главного тренера в клубе — независимо от того, останется Эрик Тен Хаг или нет.

"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон, и спекуляции насчет будущего Тен Хага лишь усилились после того, как Рэтклифф приобрел 27.7% акций клуба с "Олд Траффорд".



В первую очередь Рэтклифф занялся реформированием системы управления клубом, и частью его плана, как утверждает The Telegraph, является ограничение власти главного тренера.



Рэтклифф собирается перевести "Юнайтед" на континентальную модель, где главный тренер лишь занимается тренерской работой, а не является менеджером вроде сэра Алекса Фергюсона, влиявшего на многие вещи в клубе.



Не секрет, что до сих пор Тен Хаг обладал довольно большой властью в "Юнайтед", и многие трансферы — вроде Лисандро Мартинеса, Антони, Каземиро или Мейсона Маунта — клуб совершил именно по его инициативе или при его значительно участии.



Рэтклифф пока не принял решение по Тен Хагу, однако тот факт, что Эрику связывают руки в его работе, может заставить самого голландца задуматься о расставании с "Юнайтед".