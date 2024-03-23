Рэтклифф ограничит власть главного тренера в МЮ
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф хочет ограничить власть главного тренера в клубе — независимо от того, останется Эрик Тен Хаг или нет.
"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон, и спекуляции насчет будущего Тен Хага лишь усилились после того, как Рэтклифф приобрел 27.7% акций клуба с "Олд Траффорд".
В первую очередь Рэтклифф занялся реформированием системы управления клубом, и частью его плана, как утверждает The Telegraph, является ограничение власти главного тренера.
Рэтклифф собирается перевести "Юнайтед" на континентальную модель, где главный тренер лишь занимается тренерской работой, а не является менеджером вроде сэра Алекса Фергюсона, влиявшего на многие вещи в клубе.
Не секрет, что до сих пор Тен Хаг обладал довольно большой властью в "Юнайтед", и многие трансферы — вроде Лисандро Мартинеса, Антони, Каземиро или Мейсона Маунта — клуб совершил именно по его инициативе или при его значительно участии.
Рэтклифф пока не принял решение по Тен Хагу, однако тот факт, что Эрику связывают руки в его работе, может заставить самого голландца задуматься о расставании с "Юнайтед".
23.03.2024 07:00
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