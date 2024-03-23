В товарищеском матче против сборной Бразилии в субботу вечером англичане будут лишены трех игроков, включая своего капитана Харри Кейна.

Напомним, Кейн получил травму лодыжки в матче Бундеслиги за "Баварию" против "Дармштадта" в прошлый уикенд. Несмотря на это, Харри откликнулся на вызов из сборной Англии, но приступить к тренировкам так и не смог.



Таким образом, Кейн не сыграет против Бразилии, а его участие в матче против Бельгии в следующий вторник находится под вопросом. В субботу англичане также будут лишены полузащитника "Аякса" Джордана Хендерсона и вингера "Челси" Коула Палмера.



"Завтра не будет ни Харри Кейна, ни Джордана Хендерсона, ни Коула Палмера. Я бы сказал, что у Коула и Хендо шансы сыграть против Бельгии выше, чем у Харри. Его участие в этом втором матче крайне сомнительно", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта The Independent.



Добавим, ранее расположение сборной Англии покинул с травмой вингер "Арсенала" Букайо Сака.