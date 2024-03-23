Саутгейт отказывается от переговоров с клубами до Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пообещал, что не будет вести переговоры ни с кем из клубов до Евро-2024.

Согласно слухам, совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф помышляет о приглашении Саутгейта на место Эрика Тен Хага и хочет получить ответ от Гарета как можно скорее.



Однако Саутгейт не собирается ни с кем разговаривать и решение о своем будущем по-прежнему намерен принять только после турнира в Германии.



"Мой фокус — на Чемпионате Европы. Если бы мы предприняли что-нибудь, подписали контракт до турнира, каждый бы говорил: Почему ты подписываешь контракт до Евро, где должен проявить себя?"



"Я определенно не собираюсь ни с кем разговаривать в преддверии турнира. Я никогда и не разговаривал. Я делаю эту работу уже восемь лет. Я бы никогда не стал ни с кем разговаривать, пока у меня есть работа", — цитирует Саутгейта Daily Mail.